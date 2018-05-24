Путин предложил африканской стране "вспомнить СССР"

По время встречи с президентом ЦАР Фостен-Арканжу Туадере президент России Владимир путин предложил тому обсудить несколько вариантов, чтобы активизировать двустороннее сотрудничество как в экономической, так и гуманитарной сферах. По словам Путина, модель сотрудничества, которая была между ЦАР и СССР, не должна быть забыта. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин напомнил о близком взаимодействии двух стран в советский период.

"Затем, по разным причинам наше сотрудничество, если не совсем было свернуто, то, во всяком случае, находилось на достаточно низком уровне. Мы с удовольствием рассмотрим различные варианты активизации наших отношений, прежде всего в сфере экономики и в гуманитарных областях, имея в виду, в том числе, и подготовку кадров", – сказал Путин.

Российский президент выразил надежду, что в ходе нынешних переговоров сторонам "удастся найти эти точки для совместного приложения усилий в развитии отношений".

Путин напомнил, что в свое время Советский Союз был одной из первых стран, признавших независимость ЦАР. В 60-70-е годы прошлого века советские специалисты работали в этой стране по разным направлениям, кроме того, свыше 500 граждан Центральноафриканской республики получили образование в Советском Союзе и смогли применить свои знания для развития собственной страны.

В свою очередь Фостен-Арканж Туадера также положительно оценил важное историческое сотрудничество между двумя странами, рассказав, что сам он хоть и не учился в России, но его преподавателями были выходцы из СССР.

"И это свидетельствует о высоком уровне наших отношений", – отметил он.

По словам президента ЦАР, нынешняя встреча является "прекрасной возможностью укрепить двустороннее сотрудничество в целом спектре различных областей".

"Я думаю, мы сможем наметить пути, направления и средства, чтобы сотрудничать активнее как в экономике, так и в гуманитарных областях", – отметил он.

Напомним, ранее Путин оконфузился с букетом цветов для Меркель. Подао=ренный букет сочли оскорблением, а не признаком уважения.

Кроме того, по мнению экспертов, планы президента РФ Владимира Путина по "защите" русскоязычного населения в Украине, ставшие предлогом для военной агрессии, провалились и он повторил неудачу Адольфа Гитлера.