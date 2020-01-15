Путин предложил изменения в Конституцию, которые не позволят Лукашенко стать президентом РФ – эксперт

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: Sergei Chirikov/REUTERS

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Конституционной нормой, согласно которой президентом России не может быть человек, не проживавший на территории страны на протяжении 25 лет, не имевший когда бы то ни было ранее гражданства другого государства, Владимир Путин лишает возможности стать президентом России Александра Лукашенко. Такое мнение высказал в комментарии сайту "Сегодня" политолог Владимир Фесенко.

"Я не исключаю, что такие изменения предложены президентом России на тот случай, если все-таки будет реализован сценарий Союзного государства Россия и Беларуси. Ведь что тогда? Я не исключаю, что Путин тогда может стать главой Союзного государства. Так кстати, Милошевич в свое время поступил: он два срока был президентом Сербии, а затем стал президентом Федеративной республики Югославии. Вот о чем-то подобном, как вариант, думают и в Кремле. Но у них есть опасения насчет Лукашенко", - сказал Владимир Фесенко.

По его словам нынешний президент Беларуси достаточно популярен в России, чтобы бросить вызов ставленнику Путина на президентской должности.

"А кто еще в России, кто не является гражданином России может стать президентом России? Других потенциальных и достаточно сильных кандидатур я не вижу. Поэтому я думаю, что это предложение явно против Лукашенко. Можно рассматривать вариант и с Ходорковским. Но не думаю, что у него слишком большие шансы. Плюс там непогашенная судимость", – сказал Фесенко.

Политолог отметил, что в свое время Лукашенко пошел на создание Союзного государства, рассчитывая со временем занять пост президента Союзного государства или президента России. Однако приход Путина сломал эти планы.

"Лукашенко в свое время хотел стать либо главой Союзного государства, либо президентом России. Почему он 20 лет назад пошел на создание Союзного государства? Но потом Путин надолго занял кресло Ельцина и сломал планы. А энтузиазм Лукашенко по поводу Союзного государства "внезапно угас". Но он работал с элитами России, и, кстати, с некоторыми российскими олигархами. Он раскрученная фигура, фигура популистская. И на фоне нынешних социальных проблем в России Кремль опасается, что появится фигура, которая может сломать все сценарии. А Лукашенко достаточно авантюрный и достаточно сильный игрок, который может запустить свой сценарий", – сказал Владимир Фесенко.

Напомним, что президент России Владимир Путин в ежегодном послании инициировал конституционную реформу, которая подразумевает перераспределение полномочий между органами власти. В частности, существенно обрезаются полномочия президента в части назначения правительства.

Также Путин заявил, что Россия вырвалась в лидеры на поприще ядерных вооружений.

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