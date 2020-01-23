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Путин предложил "пятерке" Совбеза ООН провести саммит о новом миропорядке

23 января, 17:47

Кремль намерен направить соответствующие послания лидерам «пятерки»

Владимир Путин

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин, который запустил конституционную реформу у себя в стране, предложил провести в 2020 году саммит лидеров РФ, Китая, США, Франции и Великобритании по мировым проблемам.

"Забвение прошлого, разобщенность перед лицом угроз могут обернуться страшными последствиями. У нас должно быть мужество не только прямо сказать об этом, но и сделать все, чтобы защитить и отстоять мир", – заявил он на международном форуме "Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом".

Российский президент предложил "провести встречу глав государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН – России, Китая, США, Франции и Великобритании, в любой стране, любой точке мира, где это будет удобно коллегам".

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"Мы намерены не откладывая направить соответствующие послания лидерам "пятерки", - сказал он.

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По его словам, "проведение такой встречи именно в этом, 2020 году, будет важным и символичным", поскольку будет отмечаться 75-я годовщина окончания Второй мировой войны и основания Организации объединенных наций.

"Саммит государств, которые внесли главный вклад в разгром агрессора, создание системы послевоенного мироустройства сыграл бы огромную роль в поиске коллективных ответов на современные вызовы и, конечно, продемонстрировал бы общую верность духу союзничества, исторической памяти, тем высоким идеалам и ценностям, за которые плечом к плечу сражались наши предки, наши деды, наши отцы", - заявил Путин.

Напомним, в декабре 2019 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Российскую Федерацию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

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Россия Совбез ООН Владимир Путин

Источник: ТАСС

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