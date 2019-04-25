Путин приехал во Владивосток для переговоров с Ким Чен Ыном

Визит северокорейского лидера организован по приглашению главы российского государства

Владимир Путин. Фото: AFP

Президент России Владимир Путин прибыл во Владивосток. Глава российского государства встретится с председателем Госсовета Корейской народно-демократической республики Ким Чен Ыном.

Северокорейский лидера приехал в Приморье накануне на поезде. Для него это первый зарубежный визит после того, как 11 апреля 2019 года на первой сессии ВНС 14-го созыва Ким Чен Ын был переизбран на пост председателя Госсовета КНДР.

Визит северокорейского лидера организован по приглашению главы российского государства. Последняя на сегодня встреча руководителей двух стран состоялась 24 августа 2011 года в Улан-Удэ. Тогда Россию представлял Дмитрий Медведев, а КНДР — Ким Чен Ир, отец Ким Чен Ына.

Встреча Владимира Путина с Ким Чен Ыном начнется после 13:00 местного времени. Ожидается, что после официальной церемонии встречи, лидеры уединятся для беседы в формате тет-а-тет, на которую протоколом предусмотрено около часа. Затем российско-корейские переговоры продолжатся в расширенном составе. Подписания документов или совместного заявления лидеров по итогам встречи не планируется.

По данным СМИ, Россия на предстоящем саммите с КНДР может предложить северокорейской стороне вернуться к формату шестисторонних переговоров. Шестисторонние переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова с участием КНДР, Южной Кореи, Японии, Китая, России и США были приостановлены в 2008 году по инициативе Пхеньяна.

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