Путин пригласил Трампа на переговоры в Москву

Координации в телефонном формате для регулирования отношений между Россией и США недостаточно, поэтому Владимир Путин пригласил своего американского коллегу в Москву или готов сам отправиться в Вашингтон.

На проходящем в ЮАР саммите стран БРИКС российский президент назвал самые актуальные вопросы, которые ему предстоит решить с Трампом: это ядерная сделка с Ираном, ситуация на Ближнем Востоке и договор о контроле над вооружениями.

"Мы готовы к таким встречам. Мы готовы пригласить президента Трампа в Москву. Конечно. Кстати, у него есть такое приглашение, я ему об этом сказал", – сказал Путин журналистам.

Президент РФ признал, что и у него, и у его американского коллеги есть желание продолжать встречи, но для этого необходимо создать соответствующие условия.

"Я готов полететь в Вашингтон. Повторяю еще раз, если будут созданы необходимые условия для работы", – отметил Путин.

В то же время Владимир Путин не исключает того, что может встретиться с Дональдом Трампом в рамках саммита "Большой двадцатки" или другого международного мероприятия.

Напомним, что глава Совета Федерации Валентина Матвиенко признала, что Путину и Трампу предстоит провести еще не одну встречу.

В то же время, как сообщалось, сам Трамп с этим не спешит, утверждая, что встречаться с Путиным стоит только после окончания расследований о российском вмешательстве в выборы в США.