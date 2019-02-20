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Путин пригрозил США своими ракетами

Сегодня, 12:58

Российский лидер прокомментировал выход США из ДРСМД и объяснил, что будет, если американские ракеты появятся в Европе

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru.
Путин пригрозил США своими ракетами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d31/ae3/5c6d31ae3e718.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d31/ae3/5c6d31ae3e718.jpg Россия Российский лидер прокомментировал выход США из ДРСМД и объяснил, что будет, если американские ракеты появятся в Европе

Президент РФ Владимир Путин, объявлявший ранее о приостановлении Договора о ракетах средней и меньшей дальности, пригрозил США ответными мерами в случае появления американских ракет в Европе. Об этом он говорил во время своего послания Федеральному собранию.

Он прогнозируемо обвинил американцев в нарушении Договора.

"Они используют надуманные обвинения в адрес России для обоснования своего одностороннего выхода из Договора. Как они действуют на самом деле: сами все нарушают, а потом ищут оправдания и назначают виновных. Еще и своих сателлитов мобилизуют: они так аккуратненько, но все же американцам "подхрюкивают". Сперва начали разработку и применение ракет средней дальности, присвоив им наименования для отвода глаз "ракеты-мишени" для целей ПРО. Затем приступили к развертыванию в Европе универсальных пусковых установок, которые позволяют осуществить боевое применение крылатых ракет средней дальности "Томагавк", – сказал Путин.

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Российский лидер считает, что именно американцы пренебрегли пунктами Договора о РСМД, разместив в Румынии пусковые установки.

Он также подчеркнул, что Россия не намерена размещать запрещенные Договором ракеты в Европе, однако в случае появления на Европейском континенте американских ракет, Москва сделает аналогичный ответный ход.

"Это создаст для России серьезные угрозы, ведь у некоторых классов этих ракет подлетное время до Москвы может составить до 10-12 минут. В таком случае мы будем вынуждены предусмотреть зеркальные и ассиметричные действия. Россия создаст и развернет виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений по применения ракетных комплексов", – подчеркнул президент РФ.

Напомним, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву. "Если Россия не вернется к полному и подотчетному соблюдению Договора путем ликвидации всех ракет 9M729, их пусковых установок и связанного с ними оборудования в этот шестимесячный период, договор прекратит действие".

Американский президент Дональд Трамп озвучил сроки выхода США из ракетного договора. "На протяжении очень долгого времени Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности в условиях безнаказанности, скрыто разрабатывая и размещая запрещенные ракетные системы, которые представляют прямую угрозу нашим союзникам и войскам за рубежом".

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал готовиться к большому количеству российских ракет в Европе. Тем не менее, НАТО оставляет для России окно в 6 месяцев для восстановления действия ДРСМД.

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Тег Россия, США, Путин, ракеты, угроза, ДРСМД

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