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Путин приостановил выполнение ракетного договора со США

Сегодня, 16:42

США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию

Фото: AFP
Путин приостановил выполнение ракетного договора со США //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7b5/380/5c77b5380b256.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7b5/380/5c77b5380b256.jpg Россия США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В соответствии с пунктом 4 статьи 37 федерального закона от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ "О международных договорах Российской Федерации" приостановить выполнение Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности от 8 декабря 1987 г. до устранения Соединенными Штатами Америки допущенных ими нарушений обязательств по названному Договору или до прекращения его действия", - говорится в тексте указа.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Как известно, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву. "Если Россия не вернется к полному и подотчетному соблюдению Договора путем ликвидации всех ракет 9M729, их пусковых установок и связанного с ними оборудования в этот шестимесячный период, договор прекратит действие", – заявили в США. Приостановила действие Договора и Москва.

Американский президент Дональд Трамп озвучил сроки выхода США из ракетного договора"На протяжении очень долгого времени Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности в условиях безнаказанности, скрыто разрабатывая и размещая запрещенные ракетные системы, которые представляют прямую угрозу нашим союзникам и войскам за рубежом".

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Тег Путин, РСМД, ДРСМД

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