Путин признал, что погибшие при взрыве под Архангельском ученые создавали новейшее оружие

Хозяин Кремля уверяет, что используемая в Неноксе техническая идея не имеет мировых аналогов

Путин вручил вдовам сотрудников, погибших при испытаниях под Северодвинском, ордена Мужества, присужденные посмертно / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин назвал новейшую ракетную двигательную установку, при испытаниях которой погибли сотрудники "Росатома" и представители Минобороны, не имеющей мировых аналогов, и заявил, что Кремль продолжит совершенствование этого оружия.

"Сам факт обладания такими уникальными технологиями является сегодня важнейшей надежной гарантией мира на планете", – сказал Путин в четверг, 21 ноября, на церемонии вручения в Кремле вдовам специалистов, погибших в августе при испытаниях в районе Неноксы под Северодвинском Архангельской области, орденов Мужества, которые жертвам взрыва присудили посмертно.

Путин заявил, что эти специалисты "вели сложнейшее, ответственное и критически важное направление". По его словам, "речь идет о самых передовых и не имеющих мировых аналогов технических идеях и решениях, об оружии, которое призвано обеспечить суверенитет, безопасность для России на десятилетия вперед".

Реклама

Напомним, ранее сообщалось, что взрыв, который привел к краткосрочному загрязнению Архангельской области, был вызван неудачным испытанием ядерной силовой установки. Это могло быть новое оружие ядерного сдерживания, о котором объявил Владимир Путин в прошлом году.

В тренде В России оценили шанс ухода Путина из власти в 2024 году

Также сообщалось,8 августа на полигоне вблизи города Ненокса произошел взрыв. Изначально в Минобороны РФ утверждали, что ЧП произошло при испытании жидкостного реактивного двигателя.

Позже стало известно, что взрыв произошел на морской платформе в Белом море во время испытания ракеты с радиоизотопным источником питания. К трагедии якобы привело стечение обстоятельств, которое нередко происходит при испытаниях новых технологий.

Писалось, что, несмотря на гибель пяти российских ученых во время испытаний двигателя объекта военного назначения, Россия не намерена останавливать разработку новых вооружений. Об этом после похорон сотрудников Российского федерального ядерного центра заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама