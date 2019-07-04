Путин признал, что Россия не потянет "гонку вооружений" с США

Россия тратит на оборону около 48 млрд долл., а США – более 700 млрд долл

Владимир Путин. Фото: Alexander Zemlianichenko/REUTERS.

Президент России Владимир Путин признал, что его страна не потянет "гонку вооружений" с США. Об этом Путин заявил в опубликованном в четверг накануне его визита в Италию интервью газете "Коррьере делла сера".

"Сравните, сколько тратит на оборону Россию – около 48 млрд долл., и сколько США – более 700 млрд долл. И где эта гонка вооружений? Мы не дадим втянуть себя в подобную гонку, но мы должны гарантировать собственную безопасность", – сказал Путин.

Ранее заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что Россия нарушила Договор о ракетах средней и меньшей дальности, чем и начала гонку вооружений.

Напомним, 2 февраля Вашингтон официально сообщил Кремлю, что приостанавливают свое участие в двустороннем ДРСМД, а также начинает процедуру выхода из него. Президент России Владимир Путин уже заявил о приостановке участия РФ в ДРСМД и поручил начать разработку новых видов гиперзвуковых ракет.

Также мы писали, что в МИД РФ вину за разрыв ракетного договора частично переложили на НАТО.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Путин признал, что Россия не потянет "гонку вооружений" с США". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"