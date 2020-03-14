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Путин продлил свои полномочия еще на 16 лет

14 марта, 13:22

Татьяна Очеретяна

Закон о поправке к Конституции уже приняла Госдума

Президент России Владимир Путин подписал закон РФ о поправке к Конституции. Закон "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" размещен на интернет-портале правовой информации.

Документ приняла Госдума 11 марта. В тот же день он был одобрен Советом Федерации.

14 марта Совет Федерации установил итоги рассмотрения региональными парламентами закона об изменениях к Конституции РФ – все они одобрили поправки.

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Теперь закон о поправках должен быть изучен Конституционным судом (КС) на соответствие фундаментальным положениям Основного закона. В случае положительного заключения КС РФ будет объявлено общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.

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Предполагается, что оно состоится 22 апреля. Гражданам будет предложено голосовать по пакету поправок в целом, а не по отдельности.

(Новость дополняется)

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Конституция закон подписание Владимир Путин

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