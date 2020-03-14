Путин продлил свои полномочия еще на 16 лет

Закон о поправке к Конституции уже приняла Госдума

Президент России Владимир Путин подписал закон РФ о поправке к Конституции. Закон "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" размещен на интернет-портале правовой информации.

Документ приняла Госдума 11 марта. В тот же день он был одобрен Советом Федерации.

14 марта Совет Федерации установил итоги рассмотрения региональными парламентами закона об изменениях к Конституции РФ – все они одобрили поправки.

Реклама

Теперь закон о поправках должен быть изучен Конституционным судом (КС) на соответствие фундаментальным положениям Основного закона. В случае положительного заключения КС РФ будет объявлено общероссийское голосование по поправкам в Конституцию.

В тренде Не только коронавирус: за последние 100 лет мир пережил четыре пандемии

Предполагается, что оно состоится 22 апреля. Гражданам будет предложено голосовать по пакету поправок в целом, а не по отдельности.

(Новость дополняется)

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама