Путин проголосовал на выборах в России: появилось видео
Ранее ходили разговоры, что голосовать президент РФ будет в Крыму, но планы изменились
Действующий российский лидер проголосовал на президентских выборах в России и сделал этой в традиционном для себя месте.
Сообщается, что галочку в бюллетене президент РФ поставил на уже традиционном для него избирательном участке №2151 в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте в Москве. Эту процедуру он уже проделывал на этом участке на выборах в 2000, 2004, 2008, и 2012 годах.
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Стоит отметить, что во время голосования российского лидера, доступ для простых людей на участок перекрыт не был.
Сам Путин прибыл на участок в 9:30 утра по московскому времени, для него стало самым ранним голосованием.
Владимир Путин проголосовал на выборах президента России pic.twitter.com/CAUZFmYIFC— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 марта 2018 г.
Напомним, еще в начале февраля ходили разговоры, что Путин может проголосовать в оккупированном Крыму.
Как сообщалось, еще вчера вечером в России началось голосование на президентских выборах. Первые избирательные участки открылись на Дальнем Востоке. В избирательном бюллетене 8 кандидатов, претендующих на пост президента РФ – это максимальное количество кандидатов с 2000 года, когда за пост президента России боролись семь человек.