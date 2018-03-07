Путин рассказал, что думает о Трампе

Президент России Владимир Путин заявил, что не разочарован в своем американском коллеге Дональде Трампе, но считает санкции США против РФ признаком слабости. Об этом он сказал в документальном фильме "Миропорядок 2018", который основан на нескольких интервью российского лидера.

По его словам, президент США тот человек, с которым можно договариваться.

"Нет, у меня разочарования никакого нет и быть не может. В чисто человеческом плане он произвел на меня очень хорошее впечатление. Мне кажется, что он взвешенный, но при всей эпатажности поведения, к которой, видимо, человек привык в силу предыдущего своего жизненного опыта и рода деятельности. Когда мы говорили о делах, он вникает в проблемы, он коммуницирует, он слушает собеседника. С ним можно договариваться, я вижу, с ним можно искать какие-то компромиссы. У меня разочарование совсем не в партнере, а все больше разочарования в самой системе (американской – ред.). Здесь не может не быть разочарования, потому что она демонстрирует явную неэффективность и сама себя поедает. А взаимодействовать с такой системой достаточно сложно, потому что она непредсказуема", – считает Путин.

В то же время президент РФ раскритиковал США за "кремлевский список" и считает такое поведение американцев признаком слабости, а не силы.

"Взяли чохом всех включили в какой-то список, всех назвали врагами. Это признак слабости, а не силы, когда всех пытаются одной хлопушкой достать. Так не бывает. Это проявление некомпетентности", – подчеркнул российский лидер.

Ране Дональд Трамп говорил, что Путину больше подошла бы Хиллари Клинтон. По его словам, российскому президенту было бы выгоднее иметь дело именно с ней, так как в случае ее президентства, США были бы гораздо слабее.