Путин рассказал, как Россия ответит на сбитый Ил-20 в Сирии

Президент РФ Владимир Путин назвал цепью трагических обстоятельств крушение Ил-20 над Средиземным морем, принес соболезнования родным погибших.

"Когда гибнут люди, особенно при таких трагических обстоятельствах – это всегда беда для нас всех, для страны и для близких наших погибших товарищей. Я в этой связи, конечно, приношу прежде всего соболезнования близким погибших, – сказал президент, отвечая на вопросы на пресс-конференции по итогам российско-венгерских переговоров. - Что касается сравнения с известными событиями (с атакой на российский самолет), когда был турецким истребителем сбит наш самолет, то это все-таки другая ситуация. Здесь скорее это похоже на цепь трагических случайных обстоятельств".

Также он заявил, что ответ России на крушение Ил-20 будет направлен на дополнительное обеспечение безопасности военнослужащих.

"Что касается ответных действий (на крушение российского самолета Ил-20 над Средиземном морем), то они будут направлены, прежде всего, на обеспечение дополнительной безопасности наших военнослужащих, наших объектов в Сирийской Арабской Республике", – заверил глава государства.

Поздно ночью 17 сентября морской самолет-разведчик Ил-20 Воздушно-космических сил РФ пропал с радаров, возвращаясь на авиабазу Хмеймим в Сирии. Инцидент произошел после ракетного обстрела сирийской провинции Латакия израильскими ВВС.

Позже в Минобороны РФ озвучили официальную версию случившегося: Ил-20 был сбит системой ПВО Сирии, так как российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля. Официальный представитель ведомства заявил, что ВВС ЦАХАЛа преднамеренно создали опасную ситуацию для надводных кораблей и воздушных судов.

В свете этого Москва назвала действия Иерусалима "враждебными и не отвечающими духу российско-израильского партнерства", поскольку израильские военные предупредили россиян об атаке менее чем за минуту до ее начала. В России даже заявили, что оставляют за собой право на некие "ответные действия".

Израильские военные рассказали свою версию крушения российского Ил-20 в Сирии.