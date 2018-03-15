Путин рассказал, как собирался работать таксистом

Сегодня, 12:10

В 90-е годы он какое-то время не мог найти работу

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

Президент России Владимир Путин в документальном фильме Андрея Кондрашова рассказал, что до переезда в Москву в 1996 году подумывал о том, чтобы устроиться таксистом. 

Фильм появился в открытом доступе в социальных сетях.

Президент РФ объяснил, что в столицу решил уехать после поражения Анатолия Собчака на очередных губернаторских выборах в Санкт-Петербурге в 1996 году.

"Что делать-то? Собственно, работать было негде. Я, уж если по-честному сказать, даже думал, что делать, может, в такси подрабатывать. Я не шучу, серьезно. Ну, а куда деваться?" – признался Путин.

Он утверждает, что в столице ему предложили заняться юридическими вопросами Управления делами президента.

Также он отметил, что считает себя петербуржцем

"У меня желания не было никуда переезжать, но так сложилось," – резюмировал он.

Напомним, недавно в ходе визита на завод "Ростсельмаша" Путин рассказал, что будет делать, если вдруг его не выберут на новый срок. 

"Если что, после 18 марта пойду работать комбайнером", – сказал нынешний хозяин Кремля.

Известно, что выборы президента России пройдут 18 марта. 

Напомним, на ежегодной пресс-конференции 15 декабря на вопрос о участии в президентских выборах Путин сравнил себя с мартышкой из басни Крылова. Все началось с того, что он увидел в зале плакат с надписью "Путин бабай", но сначала прочитал его как "бай-бай". Как известно, по-татарски это означает "Дедушка". В итоге российский лидер решил блеснуть остроумием.
Россия, выборы, Путин, таксист, выборы президента России

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