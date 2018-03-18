Путин рассказал, какой результат выборов будет считать успешным для себя

Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что успешным для него будет любой результат выборов, который позволит ему снова возглавить страну.

"Любой (процент голосов –ред.). Что даёт право исполнять должность президента", – заявил он.

Комментируя вопрос о том, не пришлось ли ему делать через "не могу", он акцентировал внимание на том, что уверен в правильности своей программы.

"Почему через "не могу"? Я уверен в правильности той программы, которую предлагаю", – ответил Путин.

Как сообщалось, действующий российский лидер проголосовал на президентских выборах в России и сделал этой в традиционном для себя месте – избирательном участке №2151 в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте в Москве. Эту процедуру он уже проделывал на данном участке на выборах в 2000, 2004, 2008, и 2012 годах.

Напомним, еще в начале февраля ходили разговоры, что Путин может проголосовать в оккупированном Крыму.

Как сообщалось, еще вчера вечером в России началось голосование на президентских выборах. Первые избирательные участки открылись на Дальнем Востоке. В избирательном бюллетене 8 кандидатов, претендующих на пост президента РФ – это максимальное количество кандидатов с 2000 года, когда за пост президента России боролись семь человек.