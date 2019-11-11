Путин рассказал о хищении сотен миллионов при строительстве космодрома "Восточный"

Суд установил, что подрядчик "Роскомоса" украл при строительстве космодрома более пяти миллиардов рублей

Владимир Путин. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Президент России Владимир Путин потребовал не допускать нецелевого расходования средств при закупке техники и оборудования для реализации нацпроектов, как это было при строительстве космодрома "Восточный", где хищения так и не удалось прекратить полностью.

"Необходимо обеспечить строгое целевое использование средств, направляемых на закупку техники и оборудования. Нужно добиться абсолютной прозрачности в этой сфере. Движение средств должно четко прослеживаться на всех уровнях управления и по всем видам бюджетных расходов", – сказал он.

Путин заметил, что в свое время то же самое он говорил, применительно к другим крупным проектам, в том числе, строительству космодрома "Восточный".

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"Сто раз сказано было: работайте прозрачно, деньги выделяются большие, проект носит практически общенациональный характер. Нет, воруют сотнями миллионов", - сказал российский президент в связи с этим.

По его словам, "уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, люди в тюрьме сидят, но порядка там так и не удалось навести, как следует".

"Надеюсь, что когда мы говорим о диверсификации производства, работе в сфере ОПК (оборонно-промышленного комплекса) с этими деньгами, все будет выстроено должным образом. Буду просить прокуратуру, следственные органы внимательным образом за этим следить, так же, как и контрольное управление президента", – подчеркнул Путин.

Напомним, в прошлом году российский суд установил, что подрядчик "Роскомоса" украл при строительстве космодрома более пяти миллиардов рублей.

Мы также сообщали о неудачном запуске с "Восточного" пару лет назад – головная часть ракеты "Союз-2.1б" с 19 спутниками, включая трехтонный гидрометеорологический аппарат "Метеор-М", упала в океане в районе Антарктиды.

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