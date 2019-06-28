Путин рассказал о своем приемнике

В конечном итоге решение должен принять российский народ, – считает Путин

Фото: AFP

Президент России Владимир Путин заявил, что выбор его приемника должен сделать российский народ.

Об этом он заявил в интервью изданию Financial Times.

Главу российского государства спросили, какой процесс он будет использовать для выбора своего преемника.

"Я без всякого преувеличения вам скажу, что я думаю об этом всегда, начиная с 2000 года. Ситуация меняется, меняются определённые требования к людям. А в конечном итоге, я скажу это без всякого кривляния и преувеличения либо без всякой красовки, в конечном итоге решение должен принять российский народ", – ответил Путин.

"Что бы и как бы ни делал действующий руководитель, кого и как бы он ни представлял, конечное слово за избирателем, за гражданином Российской Федерации", – резюмировал он.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал российского коллегу немедленно освободить военнопленных моряков.

"У нас у всех есть дети. Верните детей родителям", – сказал украинский президент по-русски во время пресс-брифинга в Киеве 27 июня.

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