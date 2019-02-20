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Путин рассказал о ядерной концепции России и превентивном ударе

Сегодня, 18:58

Президент России отметил, что ситуацию надо рассматривать в сопоставимых величинах

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Фото: AFP
Путин рассказал о ядерной концепции России и превентивном ударе //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c94/0b9/5c5c940b9adec.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c94/0b9/5c5c940b9adec.jpg Россия Президент России отметил, что ситуацию надо рассматривать в сопоставимых величинах

Концепция России по применению ядерного оружия и ядерная доктрина РФ не подразумевает превентивного удара. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ.

"У нас есть своя стратегия, концепция применения ядерного оружия – она не предусматривает применения превентивного удара. Мы говорим о сопоставимых величинах, связанных с угрозами для нас", – сказал Путин.

По его словам, речь идет о сопоставимых величинах, прежде всего по времени.

"А, может быть, если у нас будет времени больше, то и превентивных ударов не нужно. В этой связи, и именно поэтому, я и обратился к нашим партнерам, когда сказал, что "считать-то вы умеете?" Считать-то они умеют, пусть посчитают скорость наших перспективных комплексов, дальность их возможного применения", – указал Путин.

Напомним, в среду, 20 февраля, во время своего послания Федеральному собранию Путин пригрозил США ответными мерами в случае появления американских ракет в Европе. 

В свою очередь пользователи соцсетей восприняли его слова о росте экономики, медицине, образовании, международных отношениях и прочих сферах управления в России более чем критически.

Напомним, что осенью 2018-го на дискуссионном клубе "Валдай" президент РФ отличился другим неоднозначным заявлением, обещав россиянам в случае ядерной войны "рай", добавив, что противники Москвы "просто сдохнут".

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Тег Путин, ядерное оружие, ракетный удар, ядерная доктрина

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Источник:

ТАСС

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