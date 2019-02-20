Путин рассказал о ядерной концепции России и превентивном ударе
Президент России отметил, что ситуацию надо рассматривать в сопоставимых величинах
Концепция России по применению ядерного оружия и ядерная доктрина РФ не подразумевает превентивного удара. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями российских информагентств и печатных СМИ.
"У нас есть своя стратегия, концепция применения ядерного оружия – она не предусматривает применения превентивного удара. Мы говорим о сопоставимых величинах, связанных с угрозами для нас", – сказал Путин.
По его словам, речь идет о сопоставимых величинах, прежде всего по времени.
"А, может быть, если у нас будет времени больше, то и превентивных ударов не нужно. В этой связи, и именно поэтому, я и обратился к нашим партнерам, когда сказал, что "считать-то вы умеете?" Считать-то они умеют, пусть посчитают скорость наших перспективных комплексов, дальность их возможного применения", – указал Путин.
Напомним, в среду, 20 февраля, во время своего послания Федеральному собранию Путин пригрозил США ответными мерами в случае появления американских ракет в Европе.
В свою очередь пользователи соцсетей восприняли его слова о росте экономики, медицине, образовании, международных отношениях и прочих сферах управления в России более чем критически.
Напомним, что осенью 2018-го на дискуссионном клубе "Валдай" президент РФ отличился другим неоднозначным заявлением, обещав россиянам в случае ядерной войны "рай", добавив, что противники Москвы "просто сдохнут".
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