Путин разрешил спецслужбам сбивать беспилотники

Соответствующий закон был принят Госдумой 21 ноября и одобрен Советом Федерации 25 ноября 2019 года

Президент России Владимир Путин / Фото: AFP

Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий сотрудников ряда ведомств полномочиями сбивать беспилотники в случае угрозы безопасности.

ФСБ России, ФСО России, МВД России, СВР России, Росгвардия и Федеральная служба исполнения наказаний получают полномочия по "пресечению нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве в установленных законом целях, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, а также повреждения или уничтожения таких судов".

В законе есть норма, дающая возможность представителям правоохранительных органов и спецслужб забирать пульты управления и самостоятельно сажать беспилотники в случае, если они представляют угрозу для людей.

Реклама

Подписанный закон размещен на официальном интернет-портале правовой информации. Он был принят Госдумой 21 ноября и одобрен Советом Федерации 25 ноября 2019 года.

Напомним, что ранее в России рухнул военный беспилотник. Крушение весящего тонну дрона "Орион" произошло рядом с жилыми домами под Рязанью.

В тренде Беларусь и Россия создадут единые парламент и правительство

Добавим, что в июне Россия лишилась в Сирии другого разведывательного беспилотника – "Орлан-10" упал 15 июня на севере провинции Алеппо и стал трофеем сирийских мятежников.

Новости "Сегодня" также сообщали, что в этом году Украина получила для ВСУ от Турции ударные беспилотники Bayraktar TB2, на борту которых могут быть размещены противотанковые ракеты и авиационные бомбы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама