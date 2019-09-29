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Путин разрешил: в Москве пройдет первый после выборов протест

29 сентября, 12:38

Оппозиция будет требовать освободить всех участников "московского дела"

/ Фото: AFP

Сегодня, 29 сентября, на проспекте Сахарова в российской столице должна пройти акция протеста против правящего режима Владимира Путина.

Данная демонстрация является первым крупным массовым мероприятием, согласованным властью, которое пройдет в Москве после выборов, состоявшихся три недели назад. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Представители оппозиции уже призвали россиян протестовать против политических репрессий и требовать, чтобы Кремль прекратил рейды и аресты оппонентов режима.

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Они также требуют освободить фигурантов так называемого "московскому делу", в рамках которого участники протестов в поддержку независимых кандидатов на выборах в Московскую городскую думу попали в СИЗО или получили реальные тюремные сроки.

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Среди осужденных оказался и активист Константин Котов, который публично выступал против войны с Украиной и поддерживал украинских политзаключенных. Его приговорили к четырем годам лишения свободы за неоднократное "нарушение правил проведения митингов".

После этого освобожденные из российского плена украинские моряки собрали для активиста деньги – 12,4 тыс. украинских гривен и 25,85 тыс. российских рублей.

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