Путин резко ответил Зеленскому за сравнение СССР с нацистской Германией

Это заявление Зеленский сделал во время своего визита в Польшу 27 января 2020 года

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что высказывания лидера украинской нации Владимира Зеленского, сравнившего СССР и фашистскую Германию, окажут негативное влияние на двусторонние отношения и скажутся на самом главе украинского государства.

Реклама

"Негативно. Я думаю, что и для него, для самого Владимира Александровича (Зеленского. – Ред.) ничего в этом хорошего нет, имея в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй мировой войны", – сказал Путин в эфире одного из российских телеканалов.

Ранее Зеленский заявил об ответственности СССР наравне с фашистской Германией за развязывание Второй мировой войны. Эти заявления он сделал во время своего визита в Польшу 27 января.

"Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста. Сегодня всем демократическим государствам следует объединить свои усилия. Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году, не имеют права на безразличие и бездеятельность", – сказал украинский президент.

В тренде Достигнута договоренность: Россия неожиданно разблокировала Telegram

Еще в январе Зеленский разозлил россиян высказыванием о вине СССР во Второй мировой. В России тогда называли эти слова оскорбительными.

Реклама

Смотрите полное выступление Зеленского в Польше.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама