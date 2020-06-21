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Путин сделал циничное заявление по Крыму: "мы не приобретали" полуостров

21 июня, 15:01

Руслан Ровик Руслан Ровик

Хозяин Кремля назвал аннексию полуострова "высшей степенью демократии"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия якобы "не приобретала Крым".

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Об этом хозяин Кремля поведал в интервью одному из российских пропагандистских телеканалов.

"Мы не приобрели. Народ, проживающий в Крыму, принял решение воссоединиться с Россией", – рассказал Путин.

Российский президент назвал захват полуострова "высшей степенью проявления демократии".

Путин также заверил, что у России якобы нет разногласий с народом Украины, а трения возникли с руководством страны.

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"Мы ведь не поругались с Украиной, у нас разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти в Украине. Украина, украинский народ как был нашим братским народом, так и останется на века им", - подытожил он.

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Напомним, в 16 марта 2014 года на полуострове состоялся "референдум", который незаконно провела Россия после вторжения в Крым.

Позже дипломаты напомнили о реакции мира на "референдум", который был признан незаконным и ничтожным с юридической точки зрения.

Сайт "Сегодня" пообщался с человеком, который стал свидетелем тех событий, а потом пережил российский плен за то, что вывесил флаг Украины на балконе своего дома. Активист и бывший политзаключенный рассказал, как проходило голосование за незаконное "присоединение" полуострова к России, как к этому отнеслись сами крымчане.

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Читайте интервью "Владимир Балух: За две недели до т.н. "референдума" никаких разговоров на тему "волеизъявления" в Крыму не велось".

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Россия Крым захват аннексия Крыма Владимир Путин

Источник: Сегодня

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