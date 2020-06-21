Путин сделал циничное заявление по Крыму: "мы не приобретали" полуостров

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия якобы "не приобретала Крым".
Об этом хозяин Кремля поведал в интервью одному из российских пропагандистских телеканалов.
"Мы не приобрели. Народ, проживающий в Крыму, принял решение воссоединиться с Россией", – рассказал Путин.
Российский президент назвал захват полуострова "высшей степенью проявления демократии".
Путин также заверил, что у России якобы нет разногласий с народом Украины, а трения возникли с руководством страны.
"Мы ведь не поругались с Украиной, у нас разошлись взгляды с теми, кто сегодня находится у власти в Украине. Украина, украинский народ как был нашим братским народом, так и останется на века им", - подытожил он.
Напомним, в 16 марта 2014 года на полуострове состоялся "референдум", который незаконно провела Россия после вторжения в Крым.
Позже дипломаты напомнили о реакции мира на "референдум", который был признан незаконным и ничтожным с юридической точки зрения.
Сайт "Сегодня" пообщался с человеком, который стал свидетелем тех событий, а потом пережил российский плен за то, что вывесил флаг Украины на балконе своего дома. Активист и бывший политзаключенный рассказал, как проходило голосование за незаконное "присоединение" полуострова к России, как к этому отнеслись сами крымчане.
Читайте интервью "Владимир Балух: За две недели до т.н. "референдума" никаких разговоров на тему "волеизъявления" в Крыму не велось".
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