Путин сделал неожиданное заявление о передаче части своих полномочий Госдуме

Президент РФпредложил передать Госдуме право утверждать кандидатуру премьер-министра России, сообщает "Медуза"

Путин также предложил, чтобы парламент по представлению главы правительства утверждал всех вице-премьеров и федеральных министров.

Президент РФ, утверждающий сейчас состав правительства, по словам Путина, должен будет утвердить кандидатуры, утвержденные парламентом.

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В то же время, подчеркнул Путин, за президентом должно остаться право отстранять премьер-министра, его заместителей и других министров в случае, если те утратили доверие или ненадлежащим образом исполняют свои обязанности.

Напомним, несколькими днями ранее Путин решил вмешаться во внутренние дела Украины и заявил, что выступает за бессрочную реализацию закона об особом статусе Донбасса. Об этом он заявил после переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Кремле.

А тем временем в России продолжают выдумывать новые способы, как угодить Путину. Так, компания ShokoBox выпустила серию шоколадных изделий, украсив их портретами хозяина Кремля. В частности, молочный шоколад "Нежный", на обертке которого изображен Путин, кормящий лосенка. После этого "нежный Путин" рассмешил соцсети.

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