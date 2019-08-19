Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,14
27,85

Путин сделал заявление по дальнейшим переговорам в "нормандском формате"

19 августа, 19:32

Альтернативы "нормандскому формату" не существует, считает российский президент

Владимир Путин

Владимир Путин / Фото: AFP

Президент России Владимир Путин уверен, что альтернативы "нормандскому формату" для урегулирования ситуации на Донбассе нет, и Москва будет его поддерживать.

"По моему мнению, альтернативы "нормандскому формату" не существует, и, безусловно, мы будем его поддерживать", – заявил он журналистам в преддверии переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Реклама

В то же время российский лидер отметил, что "любая встреча, в том числе и встреча в "нормандском формате", должна приводить к конкретным результатам, нужно добриваться того, о чем договаривались раньше, и, безусловно, идти к этой цели".

В тренде
Визит Нетаньяху в Киев: главные подробности, фото и видео

Напомним, 7 августа президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Путиным и отметил, что нужно срочно провести встречу в "нормандском формате", посмотреть в глаза участникам переговоров и сказать, что пора закончить эту войну.

Также сообщалось, что Эммануэль Макрон намерен связаться с Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель относительно будущей встречи в "нормандском формате".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Россия Путин нормандский формат

Источник: ТАСС

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Кремле назвали условие встречи
В Кремле назвали условие встречи "Нормандской четверки"Политика
Украина выслала российского дипломата: как
Украина выслала российского дипломата: как "отомстит" КремльПолитика
Россия вернет Японии два Курильских острова: Лавров назвал условия
Россия вернет Японии два Курильских острова: Лавров назвал условияРоссия
"Святая Русь" пошла на дно: в России сгорел теплоход с символическим названиемРоссия
Путин на мотоцикле заявился в аннексированный Севастополь
Путин на мотоцикле заявился в аннексированный СевастопольКрым
Назад, в 90-е: эксперт рассказал, куда пять лет санкций отбросили Россию
Назад, в 90-е: эксперт рассказал, куда пять лет санкций отбросили РоссиюЭкономика

Новости партнеров

Loading...