Путин сделал заявление по дальнейшим переговорам в "нормандском формате"

Владимир Путин / Фото: AFP

Президент России Владимир Путин уверен, что альтернативы "нормандскому формату" для урегулирования ситуации на Донбассе нет, и Москва будет его поддерживать.

"По моему мнению, альтернативы "нормандскому формату" не существует, и, безусловно, мы будем его поддерживать", – заявил он журналистам в преддверии переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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В то же время российский лидер отметил, что "любая встреча, в том числе и встреча в "нормандском формате", должна приводить к конкретным результатам, нужно добриваться того, о чем договаривались раньше, и, безусловно, идти к этой цели".

Напомним, 7 августа президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Путиным и отметил, что нужно срочно провести встречу в "нормандском формате", посмотреть в глаза участникам переговоров и сказать, что пора закончить эту войну.

Также сообщалось, что Эммануэль Макрон намерен связаться с Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель относительно будущей встречи в "нормандском формате".

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