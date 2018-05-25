Путин сделал заявление по "Северному потоку – 2" и транзиту газа через Украину

Сегодня, 17:09

Президент РФ заявил, что Москва готова к газовым переговорам с Киевом

Владимир Путин. Фото: AFP
Владимир Путин. Фото: AFP

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не будет закрывать транзит через Украину после реализации "Северного потока – 2", если "он будет экономически целесообразным". Об этом он заявил на заседании Петербургского международного экономического форума.

"Сюда замешиваются и вопросы геополитического характера, в частности транзита через Украину. Я уже говорил и хочу еще раз повторить: мы не собираемся закрывать транзит через Украину, если он будет экономически целесообразным. Мы готовы к этим переговорам с нашими украинскими партнерами", – отметил президент России.

По его словам, "Северный поток – 2" нужен в условиях падающей добычи газа в Европе – в Нидерландах и Великобритании, поэтому эти выпадающие объемы нужно заместить, и самый экономически выгодный – это российский трубный газ".

При этом Путин подчеркнул, что Россия готова расширить состав участников проекта "Северный поток – 2" за счет европейских компаний.

Ранее сегодня премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что "Северный поток – 2" станет рычагом давления России на ЕС и поставит под угрозу энергетическую безопасность Европы.

Выступая на конференции о вопросах транзита российского газа в ЕС в Брюсселе он отметил, что данный проект – это "гибридное оружие, которое направлено против европейских государств, и мы должны это остановить… Россия хочет построить газовый поток, уничтожить украинскую ГТС и заполучить абсолютно единственный рычаг давления на европейские страны".

Владимир Гройсман также подтвердил, что Киев готов к трехсторонним переговорам по транзиту российского газа.

Как известно, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующим "Северным потоком – 1".

Строительство газопровода должно начаться в 2018 году и завершиться к концу 2019 года. Протяженность трубопровода составит 1220 километров, он должен соединить российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.
Украина, Путин, транзит, северный поток, северный поток 2
Источник:

УНИАН

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