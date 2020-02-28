Путин срочно созвал Совбез РФ из-за конфликта с Турцией: подробности

В Кремле отмечают, что в зоне боев турецких военных не должно было быть

Президент РФ Владимир Путин после разговора с Эрдоганом созвал Совет безопасности из-за ситуации в Сирии и конфронтации с Турцией, сообщает пресс-служба Кремля.

Участники Совбеза выразили крайнюю обеспокоенность в связи с резкой эскалацией обстановки в районе Идлиба. Российская "верхушка" обвиняет в этом сирийские оппозиционные силы.

Также отмечено, что по согласованию и в соответствии с настойчивыми просьбами российской стороны ранее в идлибской зоне появились наблюдательные посты турецких военных, в обязанности которых входит контроль за деятельностью противников Асада, недопущение их активности и предупреждение агрессивных действий в отношении российских военных объектов. В Кремле констатировали, что турки с этим не справились.

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После массированных бомбардировок российской авиации в Кремле цинично заявили, что российская сторона сделала все необходимое для обеспечения безопасности турецких военнослужащих на наблюдательных постах. Чиновники отметили, что именно на этих постах ни один из турецких военных не пострадал. А погибли турецкие военные в тех местах, где наступала сирийская оппозиция.

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"Турецкие военные в идлибской зоне за пределами наблюдательных постов находиться не должны", – отметили в Кремле.

Кроме того, постоянные члены Совбеза РФ обсудили работу находящейся в Анкаре российской межведомственной оперативной группы, которая продолжает переговоры с турецкими коллегами по деэскалации ситуации в Идлибе.

Напомним, вечером 27 февраля (по киевскому времени) войска Асада при поддержке России нанесли мощный авиаудар в районе провинции Идлиб. В результате погибли 33 турецких военных. В ответ на эти атаки турецкие войска нанесли удар по сирийским военным с земли и воздуха. Анкара уверена, что атака на них в Сирии – это нападение на Североатлантический альянс. Хотя НАТО пока не планирует применять пятую статью по защите союзника. А тем временем Турция уже жестко отомстила за гибель своих солдат в Сирии.

Говоря о перспективах российско-турецкого противостояния, военный эксперт Михаил Жирохов в комментарии сайту "Сегодня" объяснил, что Россия не заинтересована в серьезной конфронтации с Турцией в Сирии, поскольку Анкара обладает очень сильными позициями в регионе. По его словам, например, если Турция перекроет Босфор, Россия продержится 5-10 дней в сирийском конфликте.

Видео: Reuters

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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