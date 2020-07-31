Путин срочно созвал Совбез РФ из-за задержания "вагнеровцев" в Беларуси

Президент России Владимир Путин созвал заседание Совета безопасности своей страны для обсуждения ситуации с задержанием российских наемников из ЧВК "Вагнер" в Беларуси.

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Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Состоялся обстоятельный разговор об инциденте с задержанием российских граждан в Белоруссии. Выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту ситуацию будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены.

Обсуждались также различные вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки дня.

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Как сообщали новости "Сегодня", 29 июля в Беларуси были задержаны 33 боевика российской частной военной компании "Вагнер". Всего же в республику якобы прибыло около 200 российских наемников. После скандального задержания президент Беларуси Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности своей страны. На совещании среди прочего поручено усилить охрану границы с Российской Федерацией. Сначала белорусские силовики открыли уголовное производство по статье организация теракта, а потом изменили на возможную организацию боевиками массовых беспорядков.

Также стало известно, что среди задержанных наемников были и те, кто воевал на Донбассе против Украины. В связи с этим и СБУ, и украинский МИД, и Офис президента заявили, что будут настаивать на экстрадиции боевиков группировки Вагнера. На Банковой отметили, что СБУ собрала достаточно доказательств в отношении задержанных. Сейчас идут консультации с белорусской стороной.

В России странно реагировали. Сначала молчали и не было никакой внятной реакции на задержание десятков россиян, а потом посол РФ в Беларуси в их оправдание говорит, что якобы "вагнеровцы" работают на некую охранную фирму в Беларуси и направлялись в третью страну для выполнения свой работы. Последовала и реакция Кремля на задержание наемников.

Все подробности в спецтеме Задержание наемников ЧВК "Вагнер" в Минске

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