Путин сыграл в хоккей с олигархами и чиновниками: опубликовано видео, фото

Сегодня, 09:52

Российский президент после инаугурации на радостях забросил больше всех шайб


Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

В Сочи прошла ежегодный матч Ночной хоккейной лиги, в котором традиционно принял участие президент России Владимир Путин, чиновники, бизнесмены, известные спортсмены.

Так, в спортивном противостоянии сошлись команды "Легенды хоккея", которую возглавил сам Путин, и сборная Ночной хоккейной лиги. В итоге "легенды" и победили 12:7.

За команду Путина сыграли: и. о. министра обороны РФ Сергей Шойгу, хоккеисты Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Александр Гуськов, Александр Могильный, Валерий Каменский, Павел Буре и другие. На защиту ворот встал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

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Также в матче приняли участие бизнесмены Владимир Потанин, Борис Ротенберг, губернатор Московской области Андрей Воробьев и экс-футболист сборной России Александр Мостовой, хоккеист Сергей Федоров и другие.

В итоге сам президент России стал самым результативным игроком матча – забросил пять шайб и отдал несколько голевых передач.

Напомним, ровно год назад Путин также с миллиардерами и спортсменами сыграл в хоккей. Тогда в одном из эпизодов бывший хоккеист Павел Буре даже сбил российского лидера с ног. Но все же команда президента России выиграла со счетом 17:6.

В 2015 году Владимир Путин решил отметить свой день рождения с клюшкой в руках. Также было опубликовано видео, как он готовился сыграть в хоккей.
Россия, Путин, хоккей, олигархи
Источник:

Интерфакс-Украина

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