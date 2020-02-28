"Путин – убийца": в Турции усилили охрану посольства России после протестов
После демонстрации под российским консульством Турция поручила охранять дипмиссию РФ спецназу
После ракетного удара, который
, было решено усилить охрану диппредставительств РФ в Турции. российская авиация нанесла по позициям турецких войск в сирийской провинции Идлиб
Как сообщила пресс-атташе дипмиссии, речь идет не только о посольстве в Анкаре, но и о других дипломатических учреждениях России – генеральных консульствах в Стамбуле, Антальи и Трабзоне.
Повышенные меры безопасность обеспечивает спецназ турецкой полиции, для чего "турецкой стороной принимаются исчерпывающие меры", заверили в посольстве.
Также отмечается, что меры безопасности повысили с 27 февраля – после того, как
. Как сообщает Anadolu, ее участники скандировали "Россия – убийца, Путин – убийца, Сирия станет для России могилой". под стенами российского консульства в Стамбуле прошла крупная акция протеста
Напомним, что в ночь на 28 февраля стало известно об очередном обострении в сирийской провинции Идлиб, где российская и сирийская авиация совершили удар по позициям турецких военных и поддерживаемой ими Сирийской свободной армии, которая сражается с режимом диктатора Башара Асада.
По последней информации, погибли 33 и были ранены 35 турецких солдат. Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по внешнеполитическим вопросам Месут Хакки обещал, что
военных. его страна "ужасно" отомстит России за гибель Видео: Reuters
Все подробности в спецтеме
Эскалация конфликта в Сирии
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписаться
Следите за нами в соцсетях
Подписывайтесь на нашу рассылку
Ок