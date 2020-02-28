"Путин – убийца": в Турции усилили охрану посольства России после протестов

После демонстрации под российским консульством Турция поручила охранять дипмиссию РФ спецназу

После ракетного удара, который российская авиация нанесла по позициям турецких войск в сирийской провинции Идлиб, было решено усилить охрану диппредставительств РФ в Турции.

Как сообщила пресс-атташе дипмиссии, речь идет не только о посольстве в Анкаре, но и о других дипломатических учреждениях России – генеральных консульствах в Стамбуле, Антальи и Трабзоне.

Повышенные меры безопасность обеспечивает спецназ турецкой полиции, для чего "турецкой стороной принимаются исчерпывающие меры", заверили в посольстве.

Все подробности в спецтеме Эскалация конфликта в Сирии

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