"Путин, уходи": в Москве и Санкт-Петербурге сотни людей вышли на митинг против поправок к Конституции

В Москве проходит митинг против поправок к Конституции под названием "Нет вечному Путину".

Реклама

Об этом сообщает "Радио Эхо Москвы".

Власти акцию не согласовали, организаторы проводят ее в формате сбора подписей за обнуление итогов голосования. В акции принимают участие порядка 500 человек. В пикете никто не стоит, лозунги почти не выкрикивают, только некоторые кричат "Путин, уходи". Собравшиеся подписывают иск.

Также аналогичная акция проходит в Санкт-Петербурге. Например, на Невском проспекте своей очереди поставить подпись ждут около тысячи человек.

Акция против поправок к Конституции в Петербурге



Фото: Денис Кабаков / Дождь pic.twitter.com/FhQhPnettJ — Дождь (@tvrain) July 15, 2020

Реклама

Сначала правоохранители никак в ситуацию не вмешивались, но потом начали задерживать участников одиночных пикетов против поправок к Конституции.

Также ЛГБТ-активисты растянули радужный флаг и скандируют лозунги, но полиция им не мешает. Одновременно активисты собирают подписи против итогов голосования.

Митингующие на Пушкинской площади скандируют "Россия будет свободной". Фото: @MBKhMediapic.twitter.com/x79ftwWwI0 — МБХ Медиа (@MBKhMedia) July 15, 2020

Ранее сообщалось, что Владимир Путин будет править Россией минимум до 2030 года, а может, и до 2036-го. Таковы результаты всероссийского референдума по поправкам в Конституцию РФ, главная из которых – обнуление президентских сроков Путина. Голосование, продолжавшееся целую неделю, завершилось 1 июля. На следующий день ЦИК РФ объявил результаты: "за" проголосовали 77,92% россиян, "против" – 21,27%.

Запад осудил прошедший в России референдум, заявив, что никогда не признает голосование в украинском Крыму. В Кремле результаты уже назвали "триумфальным доверием Путину".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама