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Путин упростил для жителей Донбасса получение российского гражданства

24 апреля, 15:15

Денис Беспалов

Жителям Донбасса теперь не нужно платить пошлину и отказываться от украинского паспорта

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий иностранцам подавать заявление на вступление в российское гражданство без обращений об отказе от имеющегося.

В настоящий момент при подаче заявления на вступление в гражданство РФ иностранцы должны подтвердить, что в своей стране они обратились в уполномоченные органы с заявлением об отказе от имеющегося гражданства. Законом это требование исключается.

Кроме того, для соискателей гражданства РФ, имеющих право на упрощенный порядок, предлагается исключить требования о проживании на территории РФ в течение трех лет и подтверждении наличия законного источника средств к существованию для совершеннолетних лиц без гражданства, если они имели гражданство СССР, жили или живут в странах, входивших в его состав, без получения там гражданства.

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Также Владимир Путин подписал закон, который освобождает от госпошлины в 3,5 тыс. рублей (1,27 тыс. грн) жителей оккупированной Россией части Донбасса при подаче заявления о вступлении в российское гражданство в упрощенном порядке.

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В настоящее время за прием в российское гражданство, восстановление в гражданстве РФ, выход из него, а также за определение наличия гражданства России уплачивается государственная пошлина в размере 3,5 тыс. рублей (1,27 тыс. грн).

Как известно, двойное гражданство в Украине запрещено.

Напомним, с 1 марта украинцы могут въезжать в Россию только по загранпаспорту.

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Россия Донбасс гражданство Владимир Путин

Источник: ТАСС

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