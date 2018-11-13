Путин в Казахстане оконфузился из-за фото с Керченским мостом

Сегодня, 21:51

Фото Керченского моста стало поводом для скандала во время визита российского президента Владимира Путина в Казахстан

фото AFP
фото AFP

Во время поездки Путина в Казахстан было предусмотрено его посещение вместе с лидером страны Нурсултаном Назарбаевым туристической выставки.

Но в ходе подготовки такого визита сотрудники службы протокола Назарбаева обнаружили на стенде черноморских курортов фото Керченского моста и потребовали закрыть фотографию декоративными панелями, сообщают росСми.

Сотрудники действовали в соответствии со всеми правилами: Нурсултан Назарбаев не может появиться на фоне такого фото, так как Казахстан не признал захват Крыма Российской Федерацией. 

Однако российская сторона начала настаивать, что для Москвы Керченский мост — повод для гордости, а вовсе не стыда. И Владимир Путин вряд ли обрадуется, когда узнает, как с его изображением обошлись. Оказалось, что российский президент ждет подхода к этому панно.

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В итоге после согласования с лидерами обоих государств было решено панели не ставить, но президентов к стенду не подводить. В дальнейшем, несмотря на недовольство Путина, оба президента ограничились посещением экспозиции Ямало-Ненецкого округа, Омской области и нескольких казахстанских регионов.

У еще одного стенда президентам показали традиционные атрибуты казахских наездников. В том числе и кнут-камчу, который, согласно древним сказаниям, имеет дополнительную функцию — он может защитить от духов. Кроме того, как рассказал Назарбаев, камчу использовали на больших собраниях для наведения порядка.

Таким образом напряженность была снята и о "проблеме Керченского моста" как бы забыли.

Напомним, ранее стало известно об очередном ЧП на Крымском мосту, где упал в море железнодорожный пролет. Инцидент случился на морском участке строительства между Тузлинской косой и одноименным островом в процессе опускания пролета на опоры. В информационном центре Крымского моста предположили, что это произошло в результате технической неисправности одной из домкратных систем.

До этого ЧП в комментарии сайту "Сегодня" экс-министр туризма АРК Александр Лиев сообщал, что в районе Крымского моста существует большая сейсмологическая угроза из-за подвижного ландшафта, поэтому 19-километровое сооружение подвержено ряду рисков и может быть небезопасно для людей и транспорта. 
фото, Казахстан, Путин, назарбаев, Керченский мост, Крымский мост
Источник:

"Сегодня"

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