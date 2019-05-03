Путин в разговоре с Трампом назвал российскую оккупацию Донбасса "внутриукраинским конфликтом"

Путин акцентировал, что новому киевскому руководству нужно предпринять реальные шаги по реализации Минских договоренностей

Фото: Getty Images

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом снова назвал российскую оккупацию Донбасса "внутриукраинским конфликтом". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля по итогам телефонного разговора глав двух государств.

"Затрагивалась обстановка в Украине в контексте недавних президентских выборов. Путин акцентировал, что новому киевскому руководству нужно предпринять реальные шаги по реализации Минских договоренностей, имеющих ключевое значение для разрешения внутриукраинского конфликта", – заявили в Кремле.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонные переговоры продолжительностью около часа. Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в ходе брифинга для журналистов.

Стороны обсудили публикацию итогов расследования Роберта Мюллера, ситуацию в Венесуэле и КНДР, а также возможность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заключение нового схожего соглашения между РФ, США и КНР.

Кроме того, Трамп заявил Путину о необходимости мирной передачи власти в Венесуэле. Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили ситуацию в Венесуэле.

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