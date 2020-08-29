Путин в странной позе заявил о "легитимности" выборов в Беларуси (видео)

Президент РФ обратился к тем, кто усомнился в результатах выборов белорусского лидера

Президент России Владимир Путин заявил о признании Кремлем легитимности выборов в Беларуси. Об этом он заявил в интервью одному из пропагандистских каналов, сообщается на Telegram-канале "Пул N3".

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"Мы исходим из того, что выборы в Беларуси состоялись. Я сразу это сделал – мы признали их легитимность. И как вы знаете, я поздравил Лукашенко с победой на этих выборах. Все!" – сказал он.

Кроме того, Путин обратился к тем, кто сомневается в результатах выборов белорусского президента и напомнил о приглашении наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничества в Европе (ОБСЕ).

"Белорусские власти пригласили ОБСЕ принять участие в контроле над выборами. Что же они не приехали? И это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была, собственно говоря, заготовлена позиция по результатам этих выборов", – заявил хозяин Кремля.

Также он добавил, что "кто-то может сомневаться в результатах, но у меня есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневаются, были абсолютно честны".

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Стоит отметить, что во время разговора с журналистом президент РФ принял необычную для политика позу: немного развел ноги, откинулся на спинку кресла и держал руки на бедрах, практически не жестикулируя ими. В то же время, практически каждую свою фразу он завершал, "притопывая" ногами.

Напомним, ранее Путин сообщил, что по просьбе Александра Лукашенко Россия готова направить силовиков для подавления протестов в Беларуси.

"Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал", - сказал хозяин Кремля.

Белорусская оппозиция уже ответила на слова Путина о "резерве" для вторжения.

Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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