"Путин – вор": российские школьники запустили челлендж

Российские школьники запустили челлендж – пишут на школьных досках и в тетрадях "Путин – вор". Челлендж начался в группе "Сталингулаг" с фотографии из школы номер четыре Гусиноозерска в Бурятии, сообщает snob.ru.

Как сообщается, вызов приняли ученики из Красноярска, Нижнего Новгорода и Краснодара.

Напомним, 13 ноября в поселке Таежный Богучанского района Красноярского края РФ учитель истории и обществознания школы №20 Евдокия Ковалева отчитала учеников 10А класса за то, что один из них написал на доске фразу "Путин – вор". Педагог, в числе прочего, пугала учеников расстрелом и угрожала им приездом "телохранителей Путина" из Москвы.

Видеозапись разговора женщины с учениками и фотография доски с надписью были опубликованы в сообществе "Убежище Мурзача" в социальной сети "ВКонтакте", а затем – в открытом доступе пользователем YouTube.

Это не первый случай конфликтов между учениками и учителями в российских школах. В декабре 2017 года учитель 11А класса барнаульской школы №110 отговаривала своих учеников идти на митинг сторонников Алексея Навального, пугая их сломанными судьбами и предлагая им в качестве альтернативы сходить на митинг "в поддержку присоединения Крыма", а в марте 2017-го учитель из Томска назвал своих учеников, вышедших на митинг против коррупции, "либерал-фашистами" и "изменниками".

Накануне сообщалось, что за создание чучела Путина в Перми задержан подозреваемый.

Напомним, что 11 ноября около пермского ЦУМа к столбу привязали манекен в полосатой робе и с маской Путина. Изначально в качестве подозреваемых были задержаны лидер местного отделения Либертарианской партии Александр Котов и его 17-летний приятель, но через пару часов их отпустили.