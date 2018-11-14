"Путин – вор": российские школьники запустили челлендж

Сегодня, 19:27

Вызов приняли ученики из Красноярска, Нижнего Новгорода и Краснодара

Российские школьники запустили челлендж – пишут на школьных досках и в тетрадях "Путин – вор". Челлендж начался в группе "Сталингулаг" с фотографии из школы номер четыре Гусиноозерска в Бурятии, сообщает snob.ru.

Как сообщается, вызов приняли ученики из Красноярска, Нижнего Новгорода и Краснодара.

Напомним, 13 ноября в поселке Таежный Богучанского района Красноярского края РФ учитель истории и обществознания школы №20 Евдокия Ковалева отчитала учеников 10А класса за то, что один из них написал на доске фразу "Путин – вор". Педагог, в числе прочего, пугала учеников расстрелом и угрожала им приездом "телохранителей Путина" из Москвы.

Видеозапись разговора женщины с учениками и фотография доски с надписью были опубликованы в сообществе "Убежище Мурзача" в социальной сети "ВКонтакте", а затем – в открытом доступе пользователем YouTube.

Это не первый случай конфликтов между учениками и учителями в российских школах. В декабре 2017 года учитель 11А класса барнаульской школы №110 отговаривала своих учеников идти на митинг сторонников Алексея Навального, пугая их сломанными судьбами и предлагая им в качестве альтернативы сходить на митинг "в поддержку присоединения Крыма", а в марте 2017-го учитель из Томска назвал своих учеников, вышедших на митинг против коррупции, "либерал-фашистами" и "изменниками".

Накануне сообщалось, что за создание чучела Путина в Перми задержан подозреваемый.

Напомним, что 11 ноября около пермского ЦУМа к столбу привязали манекен в полосатой робе и с маской Путина. Изначально в качестве подозреваемых были задержаны лидер местного отделения Либертарианской партии Александр Котов и его 17-летний приятель, но через пару часов их отпустили.
Россия, Путин, школьники, челлендж

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

фото AFP

Путин в Казахстане оконфузился из-за фото с Керченским мостом

Вчера, 21:51

Фото Керченского моста стало поводом для скандала во время визита российского президента Владимира Путина в Казахстан

Донбасс

Владимир Путин. Фото: AFP

Отец погибшего на Донбассе бойца ВСУ: "Путин, ты мой личный враг"

Вчера, 05:13

Его сын брал в плен российских военных и те оправдывались, что им приказали идти воевать против украинцев
Загрузка...

Донбасс

Коллаж "Сегодня"

Псевдовыборы в ОРДЛО: Путин пошел ва-банк, но военного обострения не будет

12 Ноября, 17:48

Оккупация ОРДЛО становится тяжелым грузом для Кремля, поэтому РФ добивается легализации самозванных главарей, считает Олег Жданов

Политика

Неудача Путина и переговоры по Донбассу: главное о встрече мировых лидеров в Париже

12 Ноября, 17:44

Президенты России и США не встретились - у аналитиков две версии того, почему так произошло
Загрузка...