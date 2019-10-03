Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,86
27,16

Путин впервые правильно произнес "в Украине"

3 октября, 22:33

Президент России применил в разговоре правильную лингвистическую форму

/ Фото: Getty Images

Президент России Владимир Путин на дискуссионном клубе Валдай несколько раз удивил своими речами. То он перешел к проповеди о близости людей к Господу, а то и вовсе применил правильную синтаксическую форму, говоря об Украине.

Так, в своем разговоре на тему мира на Донбассе и политики Зеленксого, Владимир Путин четко выразился: "Люди ждут решения этого вопроса в Украине".

То есть, вместо общепринятой формы "на Украине", которая вопреки многочисленным упрекам в неправильности, используется в СМИ России и российскими политиками, Путин употребил правильную форму "в Украине".

Реклама

Этот момент можно услышать на видео в хронометраже 0'27" – 0'28".

В тренде
В Лондоне климатические активисты устроили "кровавый" протест: яркие фотографии и видео
Фото: REUTERS/Simon Dawson

Напомним, что эту фразу Путин употребил, давая Зеленскому советы, как надо себя вести, с кем договариваться и как выполнять свои обещания.

Кроме того Путин заявил, что выступает против создания новых военных блоков по модели, как это было создано после Второй мировой войны.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Путин формы политики президент России Валдай

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Путин согласился на газовый контракт с Украиной
Путин согласился на газовый контракт с УкраинойЭкономика
"Формула Штайнмайера": что на самом деле произошло и на что согласилась УкраинаУкраина
У Путина объяснили последствия неподписания Киевом
У Путина объяснили последствия неподписания Киевом "формулы Штайнмайера"Политика
Зеленский рассказал о действиях в случае отсутствия прогресса в
Зеленский рассказал о действиях в случае отсутствия прогресса в "нормандском формате"Политика
Россия собирает мощную армию вблизи границы: Украина в ОБСЕ забила тревогу
Россия собирает мощную армию вблизи границы: Украина в ОБСЕ забила тревогуУкраина
СБУ разоблачила новую провокацию спецслужб России
СБУ разоблачила новую провокацию спецслужб РоссииУкраина

Новости партнеров

Loading...