Путин впервые правильно произнес "в Украине"

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Президент России Владимир Путин на дискуссионном клубе Валдай несколько раз удивил своими речами. То он перешел к проповеди о близости людей к Господу, а то и вовсе применил правильную синтаксическую форму, говоря об Украине.

Так, в своем разговоре на тему мира на Донбассе и политики Зеленксого, Владимир Путин четко выразился: "Люди ждут решения этого вопроса в Украине".

То есть, вместо общепринятой формы "на Украине", которая вопреки многочисленным упрекам в неправильности, используется в СМИ России и российскими политиками, Путин употребил правильную форму "в Украине".

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Этот момент можно услышать на видео в хронометраже 0'27" – 0'28".

Напомним, что эту фразу Путин употребил, давая Зеленскому советы, как надо себя вести, с кем договариваться и как выполнять свои обещания.

Кроме того Путин заявил, что выступает против создания новых военных блоков по модели, как это было создано после Второй мировой войны.

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