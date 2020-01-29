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Путин впервые прокомментировал вспышку коронавируса из Китая

29 января, 15:37

Президент задался вопросом, насколько Россия готова к вирусу-убийце

Владимир Путин

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

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В России уже разработали ряд превентивных мер по нераспространению в стране нового типа коронавируса, который сейчас стремительно распространяется в Китае.

Об этом 29 января заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по предупреждению распространения коронавируса, таким образом, впервые официально прокомментировав вспышку этой инфекции.

"Перед нами общая задача минимизировать эти потери, сделать все, чтобы у нас ничего подобного не было", – сказал он.

Путин напомнил, что в России, как и во всем мире, люди ежегодно гибнут и от гриппа, и от пневмонии, но коронавирус 2019-nCoV является "новым явлением", поэтому он задался вопросом "насколько мы готовы к этому вызову".

Президент РФ утверждает, что правительство, Минздрав и Роспотребнадзор сделают все, чтобы россияне были готовы к коронавирусу.

Напомним, что до самой России смертельный вирус пока что не добрался. Ранее сообщалось о госпитализации россиян, которые вернулись из Китая с симптомами пневмонии. Однако анализы не подтвердили у них коронавирус.

На данный момент, помимо Китая, откуда начал распространяться коронавирус 2019-nCoV, им инфицировались еще в 14 странах: Японии, Таиланде, Сингапуре, Южной Корее, Малайзии, Вьетнаме, Непале, Камбодже, Шри-Ланке, Австралии, США, Германии,Франции и ОАЭ.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Россия эпидемия вирус коронавирус Владимир Путин

Источник: Интерфакс

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