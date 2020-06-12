Путин впервые за время карантина появился на публике: видео

Из-за коронавирус президент России отменил все очные мероприятия и с 9 мая не появлялся на людях

Президент России Владимир Путин впервые более чем за месяц принял участие в публичном мероприятии. В последний раз политика видели на людях на 9 Мая, когда он провел смотр президентского полка и возложил цветы у Могилы Неизвестного солдата.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, Путин появился на церемонии поднятия российского флага 12 июня, когда отмечается главный государственный праздник РФ – День России. Мероприятие проходило в Парке Победы на Поклонной горе в Москве.

Позже президент РФ вручил золотые медали Героям труда. Из-за продолжающейся в России эпидемии коронавируса награждение проходило тут же, а не в Кремле, как обычно.

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По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, все участники церемонии прошли тест на коронавирус. Позже вечером Путин посетит концерт на Красной площади.

Напомним, раньше стало известно, что из-за эпидемии Владимир Путин покинул Кремль и Москвуи выехал в официальную резиденцию президента РФ на элитной Рублевке. В связи с этим он работал удаленно, а все правительственные совещания и переговоры проводил в режиме видеоконфенренции.

Россия занимает третье место в мире по распространению коронавирусной инфекции и входит в десятку стран Европы по количеству жертв эпидемии – их в РФ 510 тысяч и 6,7 тысяч соответственно. В то же время, бывший советник Путина утверждает, что настоящее количество погибших может быть в два-три раза больше.

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