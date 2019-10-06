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Путин вступился за Трампа из-за вмешательства России в выборы

6 октября, 18:42

Российский президент продолжает отрицать вмешательство Кремля в выборы в США

/ Фото: Getty Images

Обвинения в адрес России насчет вмешательства в выборы президента США в 2016 году были лишь поводом для давления на его американского коллегу Дональда Трампа.

Так считает российский президент Владимир Путин. Он напомнил, что из-за сговора, в который якобы вступили Кремль и Дональда Трамп, США ввели поддерживаемые до сих пор санкции против России, но американский спецпрокурор Роберт Мюллер, расследовавший случившееся, признал, что сговора между не было. Несмотря на это санкции остались.

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"Значит, это был только предлог для того, чтобы сдерживать нас. И с другой стороны — чтобы оказать давление на Трампа", – добавил российский президент в интервью для NBC 6 октября.

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Напомним, что месяц назад США ввели против России второй пакет санкций, связанных с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Кроме того, мы сообщали, что в марте президент США Дональд Трамп также продлил санкции в отношении лиц, которых в Вашингтоне считают ответственными за подрыв демократических процессов и институтов в Украине.

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