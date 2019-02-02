Путин заинтересовался "звездными войнами" и вспомнил о боевых лазерах

Хозяин Кремля заявил об испытаниях беспилотного подводного оружия стратегической дальности

Путин наблюдает за пуском ракеты комплекса «Авангард» / Фото: kremlin.ru.

Путин заинтересовался "звездными войнами" и вспомнил о боевых лазерах //smm.ollcdn.net/img/article/12015/58_main_new.1545912072.jpg //smm.ollcdn.net/img/article/12015/58_tn.1545912072.jpg 2019-02-02T12:54:35+02:00 Россия Хозяин Кремля заявил об испытаниях беспилотного подводного оружия стратегической дальности

Россия может начать производство оружия, способного бороться с вооружениями, основным местом базирования которых является околоземная орбита. Кроме того, она якобы испытывает беспилотное многоцелевое подводное оружие стратегической дальности.

Об этом заявил Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщает пресс-служба Кремля.

"Мы знаем о планах некоторых стран разместить оружие в космосе. Я хочу услышать о том, как будет купирована и эта возможная угроза", – обратился хозяин Кремля к главе МО РФ.

Кроме того, Путин отметил, что в Сочи каждые полгода проходят совещания по исполнению гособоронзаказа, в которых принимают участие военачальники, командующие видами и родами Вооруженных Сил и представители промышленности.

"Предлагаю, начиная с этого года, несколько изменить формат нашей работы. Я хочу посмотреть, как идет работа по постановке на боевое дежурство наших новых комплексов: "Кинжал" (гиперзвуковой ракеты на воздушном носителе), "Пересвет" (боевого лазерного оружия), он тоже уже поступил в войска, "Авангарда", конечные испытания которого мы закончили, завершающие, и идет уже производство на предприятиях в серии. Я хочу посмотреть, как идет работа по производству "Сармата", и подготовка к его постановке на боевое дежурство", – заявил он.

Он также добавил: "Несколько дней назад вы доложили мне о завершении ключевого этапа испытаний беспилотного многоцелевого и стратегической дальности подводного боевого оружия "Посейдон". Надо посмотреть, как идет работа здесь".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что Путин назвал боевой лазер "Пересвет" в числе нового российского оружия в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года.

Также напомним, что эксперты и СМИ поставили под сомнение, что все названные вооружения готовы к использованию. Отмечалось, что крылатая ракета неограниченной дальности, которую продемонстрировал Путин в послании Федеральному собранию, на самом деле не работает, так как не прошла испытания.

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