Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию

Также Путин поручил правительству принять меры по возвращению россиян, которые временно находятся в Грузии

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Владимир Путин с 8 июля временно запретил пассажирское авиасообщение с Грузией. Об этом говорится в указе президента РФ.

Кроме того, Путин поручил правительству принять меры по возвращению россиян, которые временно находятся в Грузии и рекомендовал туроператорам и турагентам во время действия запрета не продавать туда путевки.

Ранее Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в Грузию. В сообщении ведомства, адресованного туроператорам и турагентствам, говорится, что это необходимо до нормализации обстановки в стране.

МИД РФ настоятельно рекомендовал соотечественникам отказаться от поездок в Грузию из-за того, что там продолжаются протесты.

Напомним, многотысячные протесты в грузинской столице начались после инцидента, который произошел 20 июня в местном парламенте, где глава российской делегации, коммунист Сергей Гаврилов открыл проходившую в зале законодательного органа Межпарламентскую ассамблею православия, сидя в кресле спикера.

Как мы уже писали, после выходки Гаврилова оппозиция заблокировала трибуну, а на улицы Тбилиси вышли протестующие. В ответ на попытку штурма парламента грузинские власти вывели спецназ, который задействовал слезоточивый газ, акустические пушки, резиновые пули и водометы для разгона многотысячной демонстрации.

В результате беспорядков 20 июня пострадали 240 человек, включая 80 силовиков. Украинцев, по данным МИД, среди потерпевших нет.

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