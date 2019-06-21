Сделать стартовой
26,38
29,82
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию

21 июня, 22:33

Также Путин поручил правительству принять меры по возвращению россиян, которые временно находятся в Грузии

Фото: Pixabay

Владимир Путин с 8 июля временно запретил пассажирское авиасообщение с Грузией. Об этом говорится в указе президента РФ.

Кроме того, Путин поручил правительству принять меры по возвращению россиян, которые временно находятся в Грузии и рекомендовал туроператорам и турагентам во время действия запрета не продавать туда путевки.

Ранее Ростуризм рекомендовал приостановить продажу туров в Грузию. В сообщении ведомства, адресованного туроператорам и турагентствам, говорится, что это необходимо до нормализации обстановки в стране.

МИД РФ настоятельно рекомендовал соотечественникам отказаться от поездок в Грузию из-за того, что там продолжаются протесты.

Напомним, многотысячные протесты в грузинской столице начались после инцидента, который произошел 20 июня в местном парламенте, где глава российской делегации, коммунист Сергей Гаврилов открыл проходившую в зале законодательного органа Межпарламентскую ассамблею православия, сидя в кресле спикера.

Как мы уже писали, после выходки Гаврилова оппозиция заблокировала трибуну, а на улицы Тбилиси вышли протестующие. В ответ на попытку штурма парламента грузинские власти вывели спецназ, который задействовал слезоточивый газ, акустические пушки, резиновые пули и водометы для разгона многотысячной демонстрации.

В результате беспорядков 20 июня пострадали 240 человек, включая 80 силовиков. Украинцев, по данным МИД, среди потерпевших нет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Грузия, протесты, Тбилиси, слезоточивый газ, митингующие, авиасообщение

Вы сейчас просматриваете новость " Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Майдане прошла акция в поддержку Грузии

Сегодня, 20:43

События, происходящие в Грузии, – это очередная попытка Кремля применить свои "гибридные" технологии на территории суверенного государства, отметил активист

Скандал с российским депутатом: в Тбилиси началась новая акция протеста

Сегодня, 19:40

У парламента на проспекте Руставели собралось около двух тысяч человек

Беспорядки в Тбилиси: сотни демонстрантов задержаны, начался суд

Сегодня, 16:50

Под суд отправились первые десятки протестующих, обвиняемые в насилии против полиции

Зурабишвили о ситуации в Грузии: "Россия наш враг и оккупант"

Сегодня, 15:27

"Пятая колонна" Москвы может быть еще опасней, чем открытая агрессия, считает грузинский лидер

Названа нация, которая напивается больше всех в мире

АТОшник объяснил попадание в плен 8 украинских военных

Зеленский вышел в сеть во время выступления представителя в Раде

В пятницу в Украине подорожает валюта

Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: суд арестовал мошенника

Куценко об отношениях с Порошиной: Она со мной хлебнула горя

43-летняя Канделаки планирует снова стать мамой

В Днепре мать отдала почку, чтобы спасти сына

Гибель Тымчука: в соцсетях скорбят и сомневаются в случайности

Volkswagen начал прием заказов на свой первый серийный электрокар

Цена на функциональный вентилятор рухнула до предела

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Авиабилеты по 10 евро: как найти дешевые предложения и куда слетать

Сегодня, 07:51

Самые дешевые билеты на самолет можно купить не менее чем за полгода до вылета

Налоги на посылки из-за рубежа вырастут: что подготовили украинцам

Вчера, 07:38

Около 43% интернет-покупателей приобретают товар на зарубежных сайтах

"Нужен работник до 45 лет": работодателей в Украине ждут проблемы

19 июня, 07:51

Доказать факт дискриминации по возрасту очень сложно

Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина

19 июня, 07:00

Жильцы получили механизм перерасчета за "коммуналку". Эксперты: без судов не обойдется

После расставания с Цекало сестра Веры Брежневой резко похорошела

Цена газа для населения в июне снижена до 5,5 грн за кубометр

Внук расстрелянного крестьянина восстановил имена палачей НКВД
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь