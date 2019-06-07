Путин заявил о начале новой "войны"

Путин назвал беспрецедентным выталкивание Huawei с рынка

Владимир Путин. Фото: Yuri Kochetkov/REUTERS.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что действия властей США в отношении Huawei являются началом новой технологической войны. Об этом сообщают российские СМИ.

По его мнению, санкции, которые были введены против компании со стороны США означают начало новой технологической войны. Также Путин назвал беспрецедентным подобное выталкивание Huawei с рынка.

Напомним, в январе 2019 года американские власти официально обвинили Huawei в шпионаже. После чего, в рамках очередного раунда торговой войны с Китаем, Вашингтон поместил компанию в черный список. Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации для защиты сетей связи. Этим указом блокируются транзакции между американскими компаниями и Huawei.

На данный момент Министерство торговли США выдало Huawei временную лицензию, благодаря которой она сможет поддерживать существующие сети и обновлять программное обеспечение своих устройств на американской территории до 19 августа.

Позже Huawei подал в суд с требованием признать неконституционной часть закона о национальной безопасности США, из-за которой компанию внесли в черный список.

Также сообщалось, что американский Минюст официально выдвинул уголовные обвинения против Huawei Technologies Co., а также ее подразделений и топ-менеджера, предъявив им 13 различных пунктов нарушений.

Мы также писали, что исполняющий обязанности министра юстиции США Мэтью Уитэкер рассказал, что Вашингтон добивается экстрадиции из Канады финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу.

Кроме того, сообщалось, что национальные спецслужбы Чехии уже рекомендовали сотрудникам госорганов и менеджерам коммерческих компаний отказаться от использования мобильных телефонов китайской компании Huawei.

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