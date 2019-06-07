Новости Сегодня
Сделать стартовой
26,8
30,19
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Россия

Путин заявил о начале новой "войны"

7 июня, 19:16

Путин назвал беспрецедентным выталкивание Huawei с рынка

Владимир Путин. Фото: Yuri Kochetkov/REUTERS
Владимир Путин. Фото: Yuri Kochetkov/REUTERS.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что действия властей США в отношении Huawei являются началом новой технологической войны. Об этом сообщают российские СМИ.

По его мнению, санкции, которые были введены против компании со стороны США означают начало новой технологической войны. Также Путин назвал беспрецедентным подобное выталкивание Huawei с рынка.

Напомним, в январе 2019 года американские власти официально обвинили Huawei в шпионаже. После чего, в рамках очередного раунда торговой войны с Китаем, Вашингтон поместил компанию в черный список. Президент США Дональд Трамп ввел режим чрезвычайной ситуации для защиты сетей связи. Этим указом блокируются транзакции между американскими компаниями и Huawei.

На данный момент Министерство торговли США выдало Huawei временную лицензию, благодаря которой она сможет поддерживать существующие сети и обновлять программное обеспечение своих устройств на американской территории до 19 августа.

Позже Huawei подал в суд с требованием признать неконституционной часть закона о национальной безопасности США, из-за которой компанию внесли в черный список. 

Также сообщалось, что американский Минюст официально выдвинул уголовные обвинения против Huawei Technologies Co., а также ее подразделений и топ-менеджера, предъявив им 13 различных пунктов нарушений.

Мы также писали, что исполняющий обязанности министра юстиции США Мэтью Уитэкер рассказал, что Вашингтон добивается экстрадиции из Канады финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу.

Кроме того, сообщалось, что национальные спецслужбы Чехии уже рекомендовали сотрудникам госорганов и менеджерам коммерческих компаний отказаться от использования мобильных телефонов китайской компании Huawei.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Путин, Huawei

Вы сейчас просматриваете новость " Путин заявил о начале новой "войны"". Другие Россия смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Google предупредил Трампа о последствиях спора США с Huawei

Сегодня, 09:05

Основной проблемой для Google является возможность разработки китайской компанией своей собственной версии программного обеспечения

Суд в Канаде назначил дату слушаний по делу финдиректора Huawei

Сегодня, 03:53

1 декабря прошлого года Мэн Ваньчжоу была задержана в Канаде по требованию США

Сотрудничество ЕС с китайской Huawei: Помпео предупредил о последствиях

4 июня, 08:47

Госсекретарь напомнил, что в совет директоров компании входят три члена Компартии Китая

Смартфоны Huawei отказываются собирать на заводах Foxconn

3 июня, 09:34

Остановка сборочных мощностей Foxconn связана с уменьшением объемов заказов на смартфоны Huawei

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках

На что способно обычное дегтярное мыло

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Что делать, если изо рта появился неприятный запах

Бывшая жена Потапа поздравила его с женитьбой на Каменских

​Эти продукты «забирают» молодость

Ученые показали лицо человека, жившего 1300 лет назад: фото

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

Наталья Могилевская показала фото возлюбленного

Кто он: самый женственный знак Зодиака

Распродажа в городе : квадрокоптеры и дроны со скидкой

Киньте аспирин в стиральную машину: эффект удивит всерьез

Порошенко: Отмена блокады Донбасса приведет к отмене санкций против России

Вчера, 17:02

Петр Порошенко отметил, что отмена экономической блокады оккупированного Донбасса повлечет отмену давления на Россию

"Улыбались, обнимались…": итоги визита Владимира Зеленского в Брюссель

Вчера, 10:37

Первый зарубежный визит нового президента Украины не вышел комом

Новый статус для Украины и больше оружия: что подготовил для нас Вашингтон

5 июня, 07:51

Статус главного союзника США значительно укрепит безопасность нашей страны

Убийство пятилетнего Кирилла: реакция жены подозреваемого

5 июня, 07:38

Мама погибшего малыша готовится к похоронам

Аттестат за три года для Кабмина: как справилось правительство Гройсмана с управлением страной

5 июня, 07:19

Поменяли питание в армии, запустили реестр должников и не справились с ремонтом дорог

3 ошибки, которые все совершают, когда носят скинни джинсы

8 фраз, которые воспитывают из детей неудачников

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь