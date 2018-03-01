Путин заявил о разработке мощнейшей ракеты "Сармат" и показал видео

Новая ракета должна заменить знаменитую "Сатану" и сможет преодолеть любые системы ПРО, сказал российский лидер

Президент России Владимир Путин заявил о начале разработки новой баллистической ракеты "Сармат", которая по характеристикам существенно превосходит предшественника. Об этом он рассказал во время выступления в рамках ежегодного послания к Совету Федерации.

"Мы приступили к разработке нового поколения ракет. В частности, в настоящее время Министерство обороны совместно с предприятиями ракетно-космической отрасли начали активную фазу испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой. Мы назвали его "Сармат", – рассказал Путин.

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По его словам, данный ракетный комплекс придет на смену комплексу "Воевода" (по квалификации НАТО "Сатана"), созданного еще в Советском Союзе.

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"Все и всегда признавали его высокую боевую мощь. Наши зарубежные коллеги присвоили ему весьма угрожающее наименование. Но возможности ракеты "Сармат" значительно выше. При весе свыше 200 тонн, она имеет короткий активный участок полета, что затрудняет ее перехват средствами ПРО (противоракетной обороны – ред.). Дальность новой тяжелой ракеты, количество и мощность боевых блоков больше, чем у "Воеводы". "Сармат" будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковых и самыми современными системами преодоления ПРО. Высокие характеристики по защищенности пусковых установок и большие энергетические возможности обеспечат применение данного комплекса в любых условиях обстановки", – подчеркнул президент РФ.

Он отметил, что России теперь никакие системы ПРО не помеха.

Напомним, в октябре прошлого года Россия запустила четыре баллистические ракеты. С космодрома Плесецк был произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Тополь по полигону Кура (Камчатка).

Также России ранее признали, что противоракетная оборона США сильнее их ракет. ПРО США может отслеживать и перехватывать российские баллистические ракеты, начиная от самого их старта.