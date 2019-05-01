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Путин зазрешил давать российские паспорта всем украинцам: указ подписан

1 мая, 13:35

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ

Фото: AFP

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении упрощенного порядка получения российского гражданства граждан Украины. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации вместе с образцом заявления о просьбе предоставить гражданство.

Согласно документу, право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке предоставлено украинским гражданам и лицам без гражданства, которые имеют разрешение на постоянное проживание в РФ, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища или свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников.

Напомним, что в России уже открылись центры для выдачи паспортов гражданам т.н. "ЛНР" и "ДНР", однако украинцы, которые получат эти документы, могут быть лишены гражданства Украины.

В то же время в Кремле объяснили причину паспортизации ОРДЛО.

Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством. 25 апреля вечером состоялось экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за действий Кремля. Международное сообщество резко восприняло решение путина об упрощенном режиме предоставления жителям ОРДЛО российского гражданства. В ЕС призывали воздержаться Россию от своих планов, а в США считают, что Москва раздувает конфликт после выборов в Украине, вместо мирного урегулирования. В ООН надеются, что удастся реанимировать дипломатические усилия по урегулированию ситуации на Донбассе. Читайте все подробности о российской "паспортизации" Донбасса.

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Тег президент, Путин, указ, РФ, паспорта

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