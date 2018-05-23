Путина можно свергнуть, а РФ удушить: Муждабаев озвучил способ

Уничтожить Россию Запад может с помощью эмбарго на нефть и газ, а свергнуть режим Путина сможет лишь "дворцовый" переворот.

Такое мнение высказал в интервью "Апострофу" заместитель генерального директора крымскотатарского телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев.

Я, конечно, понимаю, что это все плохо закончится. Но пока мир усилий не приложил, чтобы Путин начал менять свою политику, он будет продолжать то, что делает.

"Когда введут эмбарго на газ и на нефть. Ровно с этого момента все закончится у Владимира Владимировича. Эта страна живет за счет западных денег. Современная Россия – это содержанка Западной Европы. Как только содержанку перестанут содержать, она станет нищенкой. А что происходит с нищей Россией, мы знаем по 80-90-м годам: очереди за едой, гуманитарная помощь, идут на все условия Запада, тут же проходит какой-то верховой переворот, уже никто лидера не защищает, потому что он не приносит добычу в пещеру. И все так и будет, если не будет войны", – сказал Муждабаев.

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Он считает, что свергнуть Путина можно только переворотом в Кремле, так как те же силовики будут до последнего защищать его от народных восстаний.

"Не нужно давать им чемпионаты мира ни по каким видам спорта, нужно их обкладывать со всех сторон и душить экономически. Это станет возможно, когда Запад поймет, что это нужно, иначе просто будет война, уже горячая, настоящая, что единственная альтернатива ей – это экономическое удушение. И когда он системно займется экономическим удушением России, без сантиментов, когда у них в магазинах все пропадет, вождь не сможет платить деньги своим опричникам. Там же орды полицейских, которые прекрасно живут. У этих полицейских, которые бьют людей на площади в Москве, зарплаты по 3-4 тысячи долларов. Да они будут этот режим защищать до последнего. Плюс чиновники, их семьи, прокуроры, тюремщики, кто угодно", – объяснил журналист.

Муждабаев также выразил уверенность, что санкции против России будут ужесточаться и Кремлю печального конца не избежать – это лишь вопрос времени.

"А чем это закончится, всем понятно. Этой России не будет, она не может существовать в таком виде. Это искусственная система, которая просто держится на нефтяных сверхденьгах. Это наркоман, накачанный наркотиками", – добавил он.

Как рассказывал ранее военный эксперт Олег Жданов, Запад может легко разобраться с Россией, но не хочет ее развала. Британия не хочет применять "тяжелое оружие" в виде отключения Москвы от SWIFT, так как боится развала России и последующих последствий.