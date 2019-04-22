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Путина не позвали на празднование 75-летия высадки союзников в Нормандии

Сегодня, 17:12

В Кремле утверждают, что российскому президенту еще не поступало приглашение на участие в празднике во Франции

Владимир Путин. Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov
Владимир Путин. Фото: REUTERS/Shamil Zhumatov.

После того, как президента России Владимира Путина не позвали на торжества к 80-летию начала Второй мировой войны, очевидно, что его решили не звать и на другое крупное памятное мероприятие.

Как сказал 22 апреля пресс-секретарь хозяина Кремля Дмитрий Песков, Путину все еще не пришло приглашение участвовать в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия начала Нормандской операции во Франции.

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"Насколько мне известно, (приглашение – ред.) пока не поступило. Впрочем, надо справиться в МИД РФ. Мне пока не известно, что такое приглашение получено", — сказал Песков.

Напомним, что союзные войска высадились во французской Нормандии 6 июня 1944 года, ознаменовав открытие второго фронта против нацистской Германии в Европе. Данная десантная операция до сих считается крупнейшей в военной истории.

Соответственно 6 июня власти Франции планируют провести памятные мероприятия, на которые будут приглашены многие европейские лидеры, а также президент США Дональд Трамп и представители НАТО.

Напомним, ранее украинский президент Петр Порошенко подтвердил, что посетит празднование памятной даты высадки участников антигитлеровской коалиции в Нормандии.

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Тег Россия, Франция, Путин, вторая мировая война, нормандия

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ТАСС

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