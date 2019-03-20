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Путина не пригласили на мероприятия к 80-летию начала Второй мировой войны: реакция МИД РФ

Сегодня, 15:45

Решение Варшавы не приглашать на торжественные мероприятия представителей РФ останется на совести нынешних польских властей

Фото: AFP
Путина не пригласили на мероприятия к 80-летию начала Второй мировой войны: реакция МИД РФ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0e5/5d4/5c90e55d4be7f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0e5/5d4/5c90e55d4be7f.jpg Россия Решение Варшавы не приглашать на торжественные мероприятия представителей РФ останется на совести нынешних польских властей

В Министерстве иностранных дел России выступили с критикой намерения Варшавы провести мероприятия по случаю годовщины начала войны без участия российских представителей. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ.

"С недоумением восприняли намерение руководства Польши организовать в сентябре 2019 года мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в формате встречи нынешних "союзников и партнеров" Варшавы из стран – членов ЕС, НАТО, а также участников еэсовского проекта "Восточное партнерство", - говорится в заявлении.

Как заявили в ведомстве, решение Варшавы не приглашать на торжественные мероприятия представителей РФ "останется на совести нынешних польских властей".

Ранее сообщалось, Канцелярия президента Польши не пригласила Владимира Путина на торжественные мероприятия к 80-летию начала Второй мировой войны.

"Среди приглашенных стран России нет", - сказал пресс-секретарь Анджея Дуды Блажей Спихальський.

По его словам, приглашены на торжественные мероприятия в Польше должны быть только члены Европейского Союза, НАТО и государства Восточного партнерства (Беларусь, Молдова, Украина, Армения, Азербайджан, Грузия). Без России.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения ДРСМД.

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Тег Россия, Польша, Путин, МИД России

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Источник:

ТАСС

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