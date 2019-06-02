Путина не пригласили на празднование годовщины высадки в Нормандии
Мероприятия по празднованию операции пройдут пятого и шестого июня
Президента России Владимира Путина впервые, начиная с 2004 года, не пригласили на празднование юбилейной годовщины высадки союзников в Нормандии 6 июня 1944 года, которая также известна как операция "Overlord". Об этом сообщает Укринформ.
Правительство Великобритании информирует, что кроме британской стороны в мероприятиях примут участие представители других государств-участников Нормандской операции: США, Канады, Франции, Австралии, Новой Зеландии, Бельгии, Польши, Норвегии, Дании, Нидерландов, Греции, Словакии, Чехии и Германии.
Основные мероприятия по празднованию Нормандской операции пройдут в английском городе Портсмут и на побережье французской Нормандии. В них примут участие премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп.
Масштабные праздничные и памятные мероприятия пройдут пятого июня на юге Англии и шестого июня на побережье французской Нормандии. Организаторы мероприятия намерены уделить особое внимание чествованию ветеранов, которые участвовали в событиях 1944 года.
Напомним, раньше канцелярия президента Польши не пригласила Владимира Путина на торжественные мероприятия к 80-летию начала Второй мировой войны. По его словам, приглашены на торжественные мероприятия в Польше должны быть только члены Европейского Союза, НАТО и государства Восточного партнерства.
Кроме этого, МВД РФ назвало позицию США в отношении продления Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) неопределенной и такой. которая создает негативные сигналы в ракетно-ядерной сфере.
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