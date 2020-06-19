Путина обвинили в подготовке убийства: требуют возбудить уголовное дело

Российский оппозиционный политик Леонид Гозман требует от Следственного комитета России возбудить дело "по факту приготовления к убийству" против президента РФ Владимира Путина из-за подготовки в разгар эпидемии COVID-19 военного парада и референдума об изменениях в Конституцию.

Реклама

"По распоряжению Путина 24 июня в Москве и ряде других городов России должен быть проведен военный парад в ознаменование семьдесят пятой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. С 25 июня по 1 июля должно быть проведено голосование, призванное выявить отношение граждан РФ к уже принятым Федеральным Собранием РФ и подписанным президентом поправкам к Конституции Российской Федерации. Даты проведения этих мероприятий были озвучены в момент пика эпидемии коронавируса", - говорится в сообщении.

По словам Гозмана, парад и голосование во время эпидемии не являются мероприятиями, непосредственно необходимыми для защиты интересов граждан и безопасности страны. Во время голосования и парада неизбежны заражения, а с учетом высокой летальности вируса часть зараженных умрет, считает он.

Читайте также: Россиян зовут голосовать за "коронацию" Путина даже в подъездах и дворах

В тренде В соседней с Украиной стране объявили вторую волну эпидемии коронавируса

"Сам президент, очевидно, понимает, что угроза сохраняется, и продолжает, за единственным исключением церемонии 12 июня, работать удаленно. Таким образом, полагаю, что по указанию Путина производится приготовление к убийству. Учитывая изложенное, прошу возбудить против гражданина РФ уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 и пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ по факту приготовления к убийству путем принуждения к участию в военном параде и голосованию в период пандемии смертельного заболевания", – говорится в заявлении.

Реклама

Ранее Всемирная организация здравоохранения предостерегла Россию об опасности проведения парада в Москве в честь 75-летия Победы во Второй мировой войне.

Ранее новости "Сегодня" разбирались в вопросе, почему Кремль так спешит с голосованием по Конституции и какие неожиданности могут подстерегать российские власти на пути к "народной легализации" пожизненного правления Путина.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама