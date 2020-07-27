Путина опять признали самым непопулярным политиком в мире

России снова не удалось покинуть последнюю строчку в рейтинге одобрения глав мировых государств

Президент России Владимир Путин, которому доверяет лишь треть его сограждан, снова оказался наименее популярным мировым лидером.

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В ежегодном рейтинге одобрения мировых лидеров, который публикует американская социологическая компания Gallup, из четырех стран – России, США, Китая и Германии – РФ опять заняла четвертое место.

В опросе приняли участие жители 135 стран. Согласно обнародованным 27 июля результатам исследования, уровень одобрения Путина за год не изменился и остался на уровне 30%. Это наименьший показатель среди остальных политиков.

К примеру, немецкого канцлера Ангелу Меркель, которая, как и в прошлом году, возглавила список, одобрили 39%, что на 5% меньше, чем годом ранее.

За ней идет американский президент Дональд Трамп, рейтинг которого тоже немного "просел" – с 33% в 2019-м до 31%.

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Единственный, кто улучшил свой прошлогодний показатель – китайский председатель Си Цзиньпин. Он стал популярнее на 2%, и сейчас уровень его одобрения составляет 34%.

Опрос проходит с 2007 года и любопытно, что руководству России еще ни разу не удалось подняться выше последнего места.

Напомним, ранее мы сообщали, что в России количество тех, кто испытывает к своему президенту положительные эмоции, снизилось до "докрымского" уровня – то есть до 2014 года.

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